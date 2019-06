Laudisa: “Diego Costa e James: voci da prendere con le pinze”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport.

“Costa ed James sono due grandi nomi. Il primo è in una fase discendente, quindi sarebbe un goleador da ritrovare. Il secondo è un giocatore importante, pagato dal Real 80 milioni, che però al Bayern non si è espresso a grandi livelli. C’è sicuramente un dialogo con Jorge Mendes, agente di entrambi i giocatori, ma prenderei queste voci con le pinze. Per ora la Fiorentina non vende Veretout e Chiesa, ma bisogna vedere cosa succede con il cambio di proprietà. Il Napoli non ha fretta, l’operazione Di Lorenzo è un extra; per i colpi costosi bisogna aspettare ancora un po’. Sarri alla Juve? Sì, ma non so quando. Si porta Hysaj? Non so, significherebbe perdere De Sciglio, perchè Cancelo per me resta”.

Comments

comments