Canovi: “Guardiola ha firmato per la Juventus”

Clamorosa indiscrezione fornita dall’agente FIFA Luca Canovi sul futuro allenatore della Juventus. Salgono di nuovo le quotazioni di Guardiola

“Ho avuto conferma diretta di chiusura dell’affare Guardiola alla Juventus: 19 milioni a stagione per 3 anni con opzione di rinnovo. Pochettino andrà al City. La firma dei due allenatori è attesa per lunedì o entro il fine settimana. L’accordo per Guardiola c’è, il precontratto è firmato. In settimana sarà tutto finito” le parole dell’agente sul suo profilo Twitter.

Fonte Calciomercato.it

