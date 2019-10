Diego Laxalt, giocatore del Torino, ha parlato in mixed zone al termine della partita pareggiata dai granata contro il Napoli.

“Oggi abbiamo cercato di vincere come tutte le gare, abbiamo avuto grande solidità difensiva per fermare un Napoli che ha grandi giocatori. Penso che sia stata positiva la prestazione, siamo stati sempre in campo. Abbiamo dato un grande segnale contro una grande squadra, dobbiamo continuare su questa strada”.

Punti persi con le piccole? Questa cosa deve farci capire che non c’è squadra facile in Serie A, anche altre squadre hanno fatto capire che questo campionato si è alzato di livello. Dobbiamo essere concentrati come abbiamo fatto contro Milan e Atalanta, dare continuità a questa cosa e sbagliare meno possibile.

Inserimento in squadra? Mi sono trovato benissimo fin da subito, ovviamente uno vuole giocare perché è il nostro mestiere, è la prima partita da titolare e sono molto contento.

Scelta del Torino? È vero che si è parlato di tante squadre, ma quella che mi ha voluto fortemente è stato il Torino, ho visto che era una piazza che mi poteva aiutare a fare bene. Questo è stato il motivo che mi ha portato a scegliere i granata, sono molto contento.

Milan? Tante squadre sono state in difficoltà, abbiamo perso qualche gara che non dovevamo perdere. Penso che a inizio campionato sia normale sbagliare qualcosa. Sicuramente miglioreranno.

Porta inviolata? Oggi loro hanno avuto delle grandi occasioni, noi abbiamo fatto un gran lavoro in difesa. Siamo stati compatti, concentrati ed è quello che serve per tenere la porta inviolata. Questa deve essere la nostra forza, deve tornare a esserlo come lo scorso anno”.

Comments

comments