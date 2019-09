Lazio, Inzaghi: “C’è delusione. Sono convinto che passeremo”

Simone Inzaghi esprime in conferenza stampa tutto il proprio rammarico per la seconda sconfitta per 2-1 consecutiva dopo quella contro la Spal.

“C’è molta delusione per queste due sconfitte. Da allenatore devo dire che la squadra ha giocato, ha creato. Abbiamo commesso degli errori nel non chiudere la partita. Come spesso accade, non facendo il secondo e terzo gol meritato con occasioni pericolose, ti succede che ti fischiano un rigore che non c’è. Il secondo gol poi ce lo siamo fatto da soli. Invece dopo fatto l’1-0 devi segnare con Lazzari o Milinkovic. Rennes e Celtic comunque hanno pareggiato, resto convinto che passeremo il girone. Non si possono commettere certi errori”.

Sugli episodi negativi che hanno condizionato il match: “I meccanismi difensivi? Abbiamo preso un gol su rigore e uno su un infortunio. Dobbiamo migliorare in determinazione e voglia. Da allenatore dico che la squadra in campo c’è stata e ha fatto la propria partita. Avremmo meritato, ma se non ammazzi le partite siamo qui nuovamente a parlare di sconfitte. Sono fiducioso che passeremo il girone e che da domenica torneremo a vincere”.

