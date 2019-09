UFFICIALE – Per Lecce-Napoli ci sarà Piccinini, Pasqua al Var

L’arbitro di Lecce-Napoli sarà Piccinini, al debutto in A come arbitro designato alla massima serie; al Var invece ci sarà Pasqua. Di seguito la sestina completa.

Il sito dell’AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato, che vede il Napoli affrontare il Lecce. Per la partita degli azzurri ci sarà un debuttante in A, Marco Piccinini, della sezione di Forlì alla prima stagione ad arbitrare effettivamente in A.

L’arbitro di Forlì infatti ha già arbitrato alcune partite di A la scorsa stagione, sei, ma era ancora assegnato alla Serie B. Per il Var ci sarà Pasqua, di seguito la sestina completa:

PICCININI

GALETTO – BACCINI

IV: BARONI

VAR: PASQUA

AVAR: CECCONI

Comments

comments