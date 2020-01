Lazio-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha comunicato la formazione ufficiale scelta per il match delle 18 contro la Lazio, allo stadio Olimpico.

L’allenatore azzurro, orfano di Meret e Koulibaly, conferma Di Lorenzo al fianco di Manolas come centrale di difesa, con Hysaj e Mario Rui sulle corsie e Ospina tra i pali. A centrocampo, in attesa dei nuovi acquisti Demme e Lobotka, giocheranno Allan, Zielinski e Fabian Ruiz. In avanti, vista anche l’assenza di Mertens, agirà il tridente composto da Insigne, Milik e Callejon.

