Lazio-Napoli, l’undici titolare scelto da Inzaghi

La Lazio, reduce dai festeggiamenti per i suoi 120 anni di storia, affronterà alle 18 il Napoli, per cercare il decimo successo di fila in Serie A.

Il tecnico Simone Inzaghi deve fare a meno di Correa, infortunatosi nell’ultima uscita a Brescia: sarà dunque Felipe Caicedo il partner offensivo di Immobile. A centrocampo tornano dalla squalifica Luis Alberto e Lucas Leiva.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

