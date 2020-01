Lobotka, l’ex allenatore: “Un colpo perfetto per il Napoli”

Juan Carlos Unzué, ex allenatore del Celta Vigo, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb, in cui ha parlato del centrocampista Stanislav Lobotka.

Lo slovacco sarà, insieme a Diego Demme, il prossimo centrocampista del Napoli ed Unzué, ex vice di Luis Enrique, lo conosce molto bene, avendolo allenato nella stagione 2017-2018. “Stanislav è un bravissimo ragazzo, siamo stati tanto insieme al Celta Vigo e ho solo bei ricordi di lui. È un calciatore molto intelligente, un lavoratore infaticabile e un uomo di cui fidarsi pienamente. Si è sforzato di imparare lo spagnolo fin dal primo giorno in cui è arrivato, sorprendendo tutti per la sua facilità e velocità di adattamento al campionato. Dall’esordio in Liga ha fatto tanta strada.

Si tratta di un centrocampista molto dinamico, con tanta corsa, qualità nella costruzione di gioco e nei passaggi e spirito d’iniziativa palla al piede. Ha molti margini di miglioramento in fase difensiva, specie quando gli avversari attaccano e lui deve posizionarsi per proteggere la propria area. È già un gran ruba-palloni, forte e grintoso in ogni duello.

Ruolo in cui lo vedo meglio? Secondo me come regista, nel 4-3-3. Per le caratteristiche che ha, è perfetto in mezzo al campo a costruire il gioco fin dalle retrovie, a prescindere dalla pressione degli avversari. Le sue principali doti vengono fuori, infatti, quando la sua squadra vuole controllare il gioco e muovere velocemente il pallone.

Se il Napoli manterrà la filosofia di base degli ultimi anni, quella di Sarri e anche quella di Ancelotti, credo che si inserirà alla grande. Lobotka è un calciatore perfetto per una squadra che vuole annullare il suo rivale attraverso la fase di possesso. Se troverà queste condizioni anche in azzurro, di sicuro il suo nuovo cammino sarà in discesa. Gli faccio i miei migliori auguri in vista di questa nuova avventura, Stani si merita tante altre grandi soddisfazioni in carriera”.

