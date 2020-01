Lazio-Napoli: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Il Napoli di Gennaro Gattuso questa sera alle 28 sfiderà, allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Simone Inzaghi nella diciannovesima di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio: (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Savic, Leiva, Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Napoli: (4-3-3) Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

STATISTICHE E CURIOSITA’

Il Napoli non perde contro la Lazio da 8 partite: precisamente dalla stagione 2014/2015 quando gli azzurri persero per 4-2 al San Paolo. In quella gara Higuain fallì il rigore del possibile 3-2 per il Napoli e la squadra di Benitez perse l’occasione di qualificarsi in Champions.

23 sono i gol segnati alla Lazio nelle ultime 8 partite: quasi una media di 3 reti a partita.

Il Napoli non perde allo Stadio Olimpico contro la Lazio dal 7 aprile 2012. Da quel momento 6 vittorie e 2 pareggi.

Josè Callejon ritrova la Lazio, la squadra contro cui ha segnato più reti (6) in Italia.

Comments

comments