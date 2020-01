Lazio-Napoli: gli azzurri sfidano una delle squadre più in forma del campionato

La partita di domani pomeriggio vedrà il Napoli giocare contro la Lazio, una delle squadre più in forma di questo campionato.

Biancocelesti che arrivano alla sfida contro la squadra di Gattuso con un filotto di nove vittorie consecutive. Il Napoli invece dalla sconfitta contro l’Inter, arrivata con tre errori individuali che hanno fatto scaturire altrettanti azioni e gol per gli avversari.

Due squadre che arrivano alla sfida con umori opposti e con gli azzurri che devono ritrovare continuità di risultati in campionato. Come potrebbero giocarsela?

La Lazio sarà senza Correa, al Napoli manca anche Meret

Gli uomini di Inzaghi saranno orfani di Correa, quasi certo il suo forfait per domani. Di sicuro ci saranno gli altri tre tenori biancocelesti: Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile. Oltre a questo c’è da registrare il recupero di Lulic.

Il Napoli di Gattuso dovrà fare a meno di tre uomini importanti: Meret, Koulibaly e Mertens. Oltre a loro tre ci sono anche i lungodegenti Ghoulam e Maksimovic. Probabile che sarà riproposto Di Lorenzo centrale di difesa con Manolas, con Mario Rui e Hysaj ai lati.

Nelle restanti posizioni non ci dovrebbero essere novità sostanziali; si presume che ci saranno, quindi, il solito trio a centrocampo formato da Allan, Ruiz e Zielinski ed in attacco Callejon, Insigne e Milik. Ospina prenderà il posto di Meret in porta.

Immobile e la sua profondità sono da tenere d’occhio, il Napoli deve sfruttare la sua qualità

La Lazio di Inzaghi ha abituato i suoi tifosi al solito 3-5-2, con gli uomini chiave capaci di creare e dialogare tra loro. In particolare sarà da tenere d’occhio Immobile, capace di sfruttare la profondità ed in stato di grazia; se ci sarà Caicedo al suo fianco, cercherà di aprire ad Immobile maggiori spazi per farlo rendere al meglio.

Oltre a loro ci saranno da tenere d’occhio Milinkovic-Savic e Luis Alberto; i due centrocampisti, con l’assenza di Correa, saranno portati a farsi vedere per gestire di più la palla e rendersi disponibili ai propri compagni. In particolare lo spagnolo, che sembra tornato ai livelli di due anni fa.

Infine il Napoli dovrà tenere d’occhio le linee esterne, con Lazzari e Lulic pronti a sfruttare l’ipotetica superiorità numerica che si potrà presentare. Per quanto riguarda il Napoli di Gattuso, dovrà cercare di far prevalere gli uno contro uno in attacco che si potranno creare con le ripartenze.

Sfruttarli con la qualità degli interpreti (Callejon, Insigne e Milik) può essere fondamentale per mettere in difficoltà la Lazio; a questi ci dovrà essere anche l’apporto offensivo di Zielinski e Fabian Ruiz su tutti, che hanno dimostrato di essere bravi nell’inserirsi.

Allan dovrà essere bravo nel gestirsi dato che gli attenderà il solito ruolo di filtro davanti alla difesa; dovranno essere bravi anche gli altri due compagni di reparto nel ripiegare per aiutarlo quando la Lazio si farà sotto.

Mario Rui e Hysaj si alterneranno nel salire e dare una mano in proiezione offensiva e dovranno leggere bene il momento in cui dovrà salire l’uno o l’altro. Infine Milik, oltre a dare una mano nelle sponde ed a smistare palla, dovrà essere puntuale nel farsi trovare in area di rigore per ricevere i palloni giocati dai suoi compagni.

Un Napoli che penserà prima ad arginare la Lazio?

Quella di domani potrebbe essere una partita in cui il Napoli penserà prima a contenere e ad arginare la pericolosità della Lazio, per poi fare male nei punti deboli. Di sicuro si prospetta una partita importante a livello difensivo, così com’è stato contro l’Inter (con relativi errori…).

Se riuscirà a cogliere il momento, gli uomini di Gattuso proveranno anche ad imporre la loro qualità e cercheranno di giocare. Insomma, la partita che si prospetta domani è importante anche per cercare di ripartire; una vittoria contro una delle squadre più in forma può dare un grosso stimolo all’autostima. E forse è quello che più serve.

