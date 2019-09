Lazio-Parma termina 2 a 0, a segno Immobile e Marusic

La Lazio ritrova la vittoria questa sera, in casa, contro il Parma, nel posticipo di questa quarta giornata di Serie A; vittoria garantita dai gol di Immobile e Marusic.

Vittoria ritrovata per la Lazio questa sera, dopo le sconfitte contro Spal e Cluj (in Europa League quest’ultima). A portare i biancocelesti alla vittoria ci pensano Immobile, con un gran gol nel primo tempo, e Marusic, nel secondo.

Il Parma ha creato e ha messo in difficoltà in alcune occasioni i padroni di casa, ma non sono riusciti a trovare la via del gol. Di seguito il risultato finale ed i marcatori:

Lazio – Parma 2 – 0

8′ Immobile, 67′ Marusic

