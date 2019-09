Lecce, parla il presidente: “Sul rigore Gabriel non si è mosso”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, commenta la partita disputata dalla squadra e l’episodio del rigore ripetuto.

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato il match disputato dalla sua squadra oggi contro il Napoli. Nel farlo ha detto la sua anche sul rigore segnato da Insigne, che l’arbitro ha fatto ripetere; di seguito le sue parole, rilasciate sul sito ufficiale della società:

“Ben giocati i primi 25′, poi dopo il primo gol con un rimpallo sfortunato l’equilibrio è un po’ saltato. La differenza di valore tra le due squadre c’è tutta, mi aspettavo più personalità ma fa parte del processo di crescita.

Mercoledì abbiamo una sfida delicatissima per la lotta salvezza, per noi sarà vitale, ma dobbiamo pensarlo per tutte le partite. Rigore ripetuto? Servirebbe buon senso nelle regole.

Il rigore è stato parato, Gabriel non s’è nemmeno mosso, se il metro è così formale si ripeteranno sempre. Alla ripetizione c’erano 5 elementi in area.“

Comments

comments