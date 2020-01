Le statistiche. Mario Rui è il ‘primo’ del Napoli, il numero 20, Callejon raggiunge Pesaola

Alcuni dati statistici sul Napoli dopo la trasferta in casa della Lazio. Da Mario Rui ai pali colpiti, da Callejon a Milik.

Settima sconfitta. Il Napoli con la Lazio ha rimediato la settima sconfitta stagionale: 4 in casa (Cagliari, Bologna, Parma e Inter) e 3 in trasferta (Juventus, Roma e Lazio).

Inverno freddo -20. Il Napoli rispetto alle diciannove giornate dello scorso campionato ha conquistato 20 punti in meno: 24 contro 44.

A proposito di 20. Quello colpito da Zielinski contro la Lazio è il 20° palo stagionale colpito dal Napoli: 14 in campionato e 6 in Champions League.

Parlando di numeri. Milik con la Lazio ha giocato la sua partita numero 100 con la maglia del Napoli (77 in Serie A, 4 in Coppa Italia, 13 in Champions League e 6 in Europa League). Callejon invece ha giocato la sua partita numero 240 in Serie A raggiungendo Pesaola al nono posto dei più presenti in Serie A con la maglia del Napoli. Callejon ora è a -1 dall’ottavo posto di Comaschi.

Mario Rui è il ‘primo’ della stagione. Con l’ammonizione rimediata con la Lazio per Mario Rui in quanto diffidato scatta la giornata di squalifica per somma di ammonizioni (5) da scontare contro la Fiorentina. Mario Rui è il primo calciatore del Napoli in questa stagione ad essere squalificato per somma di cartellini gialli. Koulibaly e Maksimovic hanno avuto due giornate di squalifica a testa per essere stati espulsi con cartellino rosso (Koulibaly in campo con il Cagliari e Maksimovic durante il riscaldamento con l’Udinese).

