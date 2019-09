Le ultime dal mercato: Babacar al Lecce, Romulo passa al Brescia

Giornata intensa di mercato, con alcune operazioni che si stanno chiudendo proprio in queste ore; gli ultimi aggiornamenti.

L’ultima giornata di mercato si sta rivelando intensa; il Milan e l’Eintracht hanno superato i problemi dello scambio Rebic-Andrè Silva ed a breve ci sarà l’ufficialità (il mercato tedesco chiude alle 18). Intanto la Fiorentina prende Ghezzal: prestito a 300 mila euro con diritto di riscatto fissato a 9,7 milioni.

Novità anche per le neo-promosse: il Brescia ha quasi chiuso per Romulo dal Genoa mentre il Lecce sta per chiudere per Khouma Babacar, dal Sassuolo. Infine il Genoa riesce a strappare il sì dei neroverdi per Goldaniga; il difensore dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

