Nikola Kalinic alla Roma, arriva l’annuncio ufficiale; l’attaccante arriva in prestito dall’Atletico Madrid alla società giallorossa.

La Lega Serie A ha ufficializzato il passaggio di Nikola Kalinic alla Roma. L’attaccante arriva in prestito dall’Atletico Madrid; il croato è pronto per la sua nuova avventura in Italia, in giallorosso, dopo le esperienze con Fiorentina e Milan.

