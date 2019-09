Lecce, Calderoni: “Napoli, vogliamo provare a vincere”

Marco Calderoni, difensore del Lecce, ha parlato del bel successo in casa del Torino e del prossimo impegno contro il Napoli, al Via del Mare.

“I tre punti conquistati contro il Torino sono il frutto di determinazione e aggressività e del lavoro svolto durante la pausa di campionato. Volevamo riscattarci dopo il passo falso casalingo con il Verona e la squadra è risuscita ad offrire una grande prestazione: questa vittoria deve darci coraggio per il prosieguo. Ho visto la gara del Napoli in Champions: si è confermata una squadra che gioca molto bene e che non butta mai la palla. Per noi deve essere uno stimolo in più per cercare di dare continuità al risultato di lunedì scorso. Ci proveremo ed il nostro pubblico, che domenica sarà numeroso come al solito, deve darci la carica in più”.

