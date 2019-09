De Vrij: “Lukaku-Brozovic? Chi scrive queste cose non è mai stato in uno spogliatoio”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, nel corso di un’intervista a Sportmediaset, ha parlato anche della lita tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic.

I due sarebbero quasi venuti alle mani nell’intervallo del match contro lo Slavia Praga, visto che, a quanto pare, il croato non avrebbe gradito le parole dell’ex attaccante del Manchester United sull’atteggiamento della squadra. De Vrij ha così liquidato la questione: “Quelli che scrivono queste cose non sono mai stati in uno spogliatoio, non c’è niente da dire e da rispondere”.

Comments

comments