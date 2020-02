Lecce, il ds Meluso: “A Napoli per fare il nostro gioco, Gattuso ha portato serenità”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della trasferta al San Paolo.

“Il successo ottenuto contro il Torino ci fa molto piacere. È la prima volta che il Lecce vince 4-0 in Serie A nella sua storia Ci serviva una bella iniezione di fiducia e questa vittoria ce l’ha data. Col Napoli non cambieremo la nostra mentalità di gioco, ma venderemo cara la pelle.

Demme ha preso in mano le chiavi del centrocampo, ha mostrato solidità, nonostante non sia un gigante. Credo sia una scelta azzeccata e farà molto bene. In questo campionato però un giocatore solo non può cambiare le sorti di una squadra, io credo che il cambiamento sia avvenuto con l’arrivo di Gattuso. Credo che l’avvicendamento in panchina abbia portato un po’ di serenità, i problemi fra giocatori e società si sono dissolti. Gattuso ha portato la sua mentalità, il suo gioco. Il Napoli è in crescita.

Salvezza? Negli altri anni ci sono state squadre considerate materasso, invece quest’anno c’è un certo equilibrio perché non ci sono squadre che si sono staccate dalla zona retrocessione”.

Comments

comments