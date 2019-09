Lecce-Napoli in onda su Dazn ma sarà possibile guardarla anche su Sky: i dettagli

Dopo lo splendido successo sul Liverpool, il Napoli torna a pensare al campionato e domani sarà di scena in casa del Lecce, al Via del Mare.

I pugliesi sono reduci dall’insperata vittoria in trasferta contro il Torino, e cercheranno di conquistare altri punti importanti per la corsa alla salvezza. Il match, in programma per le ore 15, andrà in onda su Dazn ma, per la prima volta, sarà possibile vederla anche su Sky. Da ieri, infatti, sulla nota emittente satellitare è attivo il nuovo canale Dazn 1, che permetterà di usufruire dei servizi Dazn sul proprio decoder Sky. Per maggiori informazioni, recarsi sul sito web di Sky.

