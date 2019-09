Serie A, colpo esterno del Brescia contro l’Udinese

Nel primo anticipo del sabato, il Brescia ha battuto in trasferta l’Udinese, in una gara valevole per il quarto turno del campionato di Serie A.

Le rondinelle si sono imposte con il risultato di 1-0 alla Dacia Arena, grazie a un gol decisivo di Romulo: l’italo-brasiliano ha battuto il portiere avversario Musso con una conclusione rasoterra deviata dal difensore De Maio. Terza sconfitta consecutiva per i friulani, dopo quelle con Parma e Inter, mentre il Brescia centra il primo successo in questo campionato, dopo il rocambolesco k.o. della scorsa settimana contro il Bologna.

