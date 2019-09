Lecce-Napoli: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Il Napoli di Ancelotti fa visita al Lecce di Liverani nella quarta giornata del campionato di Serie A 2019/20. Tutto quello che c’è da sapere.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il Lecce ha perso le ultime due partite di campionato disputate contro il Napoli: tante sconfitte quante quelle incassate dai pugliesi nelle precedenti otto (3V, 3N).

Tre dei quattro successi del Lecce contro il Napoli in Serie A sono arrivati in gare interne: completano il bilancio in casa dei salentini cinque pareggi e due successi partenopei.

Il Lecce, vittorioso nell’ultimo turno a Torino, non infila due successi consecutivi in Serie A da aprile 2012: nella loro storia nel massimo campionato, i salentini non sono mai riusciti a vincere due partite di fila nelle prime quattro giornate disputate.

Il Lecce ha perso la prima partita casalinga di questo campionato: la squadra salentina ha iniziato l’ultimo torneo disputato in Serie A (2011/12) con quattro sconfitte interne.

Il Napoli ha segnato nove gol nelle prime tre partite di questo campionato: in Serie A, i partenopei hanno fatto meglio solo nel 1931/32 (10) e nel 1953/54 (11).

Statistiche Opta

PROBABILI FORMAZIONI

Lecce: (4-2-3-1) Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachsidis; Shakhov, Mancosu, Farias; Lapadula.

Napoli: (4-4-2) Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Lozano, Milik.

