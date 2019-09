Lozano: “Colpito dalla bellezza di Napoli”

Hirving Lozano intervistato dal quotidiano Repubblica. Il nuovo acquisto del Napoli si racconta dopo il buon avvio in azzurro:

“Segno sempre al debutto, mi è capitato dovunque. Il gol alla Juve è stata una gratificazione solo personale. Guardo oltre e prometto che darò sempre il massimo: per il Napoli e per migliorarmi”.

Mi hanno cercato anche altre squadre tra cui Milan e Psg? Si ma il Napoli aveva in panchina Ancelotti e mi ha colpito la bellezza della città. Ho preso casa a Posillipo, vicino a quella di Insigne”.

Ho visitato Napoli? Il centro, il lungomare: ma ho cinque anni di contratto e tutto il tempo per conoscerla”.

Che effetto mi fa essere l’acquisto più costoso della storia del Napoli? Sono onorato. È uno stimolo in più e mi spingerà a fare sempre meglio”.

È un Napoli maturo per vincere? Dipende da noi – riporta SiGonfialaRete -, manca poco: dovremo lavorare duro. Avevo visto giocare i miei compagni solo in tv, ma da vicino li apprezzo ancora di più”.

Di Ancelotti sapevo già tutto? Sì, conoscevo già il suo percorso: è un allenatore super e ho scoperto anche una bella persona”.

Il mio idolo? Prendo Maradona anche io, pur non avendolo mai visto giocare dal vivo. Ma l’ho studiato alla tv e so che Diego è stato un fenomeno. È normale che a Napoli lo adorino ancora, proverò a prenderlo come modello”.

Il mio hobby è il teatro? Confermo. So che a Napoli c’è il San Carlo, uno dei più belli del mondo. Appena possibile ci andrò”.

