Terminato il primo tempo tra Lecce e Spal, primo anticipo di questa giornata di Serie A; Mancosu trova il gol su rigore.

Lecce in vantaggio, in casa, sulla Spal grazie alla rete di Mancosu su rigore. Prima del gol, c’è stata un’occasione per parte, con Di Francesco e lo stesso Mancosu che non hanno concretizzato a dovere.

Poco dopo la metà del primo tempo, inoltre, Liverani ha dovuto sostituire Falco per un problema muscolare. 1 a 0, quindi, ed un secondo tempo tutto da giocare.

