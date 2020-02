Maran a Sky: “Dobbiamo essere straordinari in un match così sentito”

Rolando Maran, oltre ad aver parlato in conferenza stampa, si è fermato anche ai microfoni di Sky per parlare della partita di domani.

Di seguito le sue parole:

“Quella che si sta per chiudere è stata la settimana più complicata da quando sono a Cagliari; si è fatto male un giocatore come Pavoletti pronto al rientro. Si sono sentite tante cose inesatte che ci hanno ferito.

In tutto questo però è uscita fuori la compattezza della società che ci è stata sempre vicina perchè ha voluto vivere in prima persona la situazione. Questa compattezza l’ho vista anche in campo.

Si è presentata un’opportunità in campionato e dobbiamo essere straordinari noi, contro una squadra forte in un match così sentito. Ci sono tutti gli ingredienti per fare qualcosa di straordinario, dobbiamo cogliere questa possibilità.

Se non si fa questo si fa fatica contro il Napoli, gli azzurri non meritano la classifica che hanno. Se riusciamo ad avere l’intensità giusta, col sostegno del pubblico possiamo fare questa prestazione straordinaria che sogniamo di fare.

Serve un grande cuore, domani bisogna mettere in campo tutto quello che abbiamo. Bisogna spingerci oltre i nostri limiti. Abbiamo provato a cambiare qualcosa tatticamente in vista del Napoli. Mi auguro di vedere un grande Cagliari che può mettere in difficoltà il Napoli. Se andiamo con il coltello tra i denti in mezzo al campo possiamo creare difficoltà.“

