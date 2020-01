L’ex arbitro Bergonzi: “Il fuorigioco col Var funziona benissimo”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal. Queste le sue dichiarazioni più significative.

“La confusione sul fuorigioco nasce due mesi fa quando Ceferin della Uefa disse che il fuorigioco di pochi centimetri doveva essere lasciato e altre cose che crearono imbarazzo. Non so quale sia la verità e dove andremo a finire, l’unica cosa certa era il fuorigioco col Var, una cosa che funzionava benissimo, che aveva tolto ogni fonte di polemica. Speriamo non arrivino decisioni cervellotiche”.

Comments

comments