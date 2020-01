Verso Napoli-Inter: lunedì 6 gennaio alle 20.45 gli azzurri riceveranno la visita dell’Inter di Antonio Conte nella diciottesima giornata di Serie A.

Se l’Inter non ha mai vinto al San Paolo in tutta l’era De Laurentiis, le statistiche sulle sfide al San Paolo non sono migliori per Antonio Conte.

Il tecnico nerazzurro infatti non ha mai vinto una partita nell’impianto di Fuorigrotta, per lui 3 sfide: 2 pareggi e una sconfitta.

Comments

comments