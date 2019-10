E’ da poco terminata Liechtenstein-Italia, gara valida per i gironi di qualificazione al prossimo Europeo.

Il risultato finale di 0-2 è stato deciso dai gol di Bernardeschi, Belotti (doppietta) e Romagnoli. Nona vittoria consecutiva per l’Italia di Mancini che eguaglia così lo storico record di Pozzo.

Per il napoletano Di Lorenzo, al debutto con la Nazionale, partenza da titolare, 90 minuti in campo e un assist per il secondo gol di Belotti.

Comments

comments