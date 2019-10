Nazio-Napoli: Lozano vince con il Messico, ma esce per infortunio

Nella notte si è conclusa la parentesi delle nazionali per i calciatori del Napoli. Ultimo a scendere in campo Lozano con il Messico che lascia il campo per infortunio.

In una gara della Nations League del Nord e Centro America il Messico ha sconfitto Panama 3-1. Il ‘napoletano’ Lozano sostituito al 66′ della ripresa per una botta alla caviglia.

L’infortunio del messicano sembra non preoccupare più di tanto.

Intanto ieri la gioia dell’esordio in nazionale per il difensore del Napoli Di Lorenzo autore di una bella prestazione e dell’assist del gol di Belotti.

Prossima sosta per le nazionali domenica 17 novembre.

