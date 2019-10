E’ da poco terminata Liechtenstein-Italia, gara valida per i gironi di qualificazione al prossimo Europeo.

Il risultato finale di 0-2 è stato deciso dai gol di Bernardeschi, Belotti (doppietta) e Romagnoli. Ottava vittoria consecutiva per l’Italia di Mancini che è vicina al record di Pozzo.

Per il napoletano Di Lorenzo, al debutto con la Nazionale, partenza da titolare, 90 minuti in campo e un assist per il secondo gol di Belotti.

