L’inter batte l’Udinese 1-0, la squadra di Conte a punteggio pieno

L’Inter batte di misura un Udinese in dieci e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno. Regge il gol di Sensi nel primo tempo.

L’Inter non brilla, ma San Siro festeggia al triplice fischio: i nerazzurri battono 1-0 l’Udinese nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Il gol porta la firma del solito Stefano Sensi, di nuovo decisivo.

De Paul subisce un duro fallo da Barella (ammonito), poi scaramucce con Candreva e manata all’87 nerazzurro. Mariani consulta il Var ed estrae il rosso.

Con l’uomo in meno l’Udinese soccombe. Al 44′ si arrende al colpo di testa in torsione di Sensi, che taglia in mezzo all’area per anticipare Becao e incornare l’1-0 sul cross di Godin.

L’Inter di Conte fa 3 vittorie in 3 partite e vola in testa alla classifica a 9 punti.

Comments

comments