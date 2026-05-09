Serie A

L’Inter vince all’Olimpico con la Lazio

Pubblicato il

L’Inter passa 3-0 all’Olimpico con la Lazio: e mercoledì il bis visto che contenderà la Coppa Italia proprio ai biancocelestiConferma per i neo campioni d’italia. Gol di Lautaro al rientro segna il suo 17° il 2-0 è di Sucic da fuori area. Dopo l’intervallo rosso per Romagnoli dopo l’intervento del Var. La chiude Mkhitaryan

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top