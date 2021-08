LIVE – Castel di Sangro giorno 2: la seduta di allenamento del Napoli

Secondo giorno di allenamento del Napoli nel ritiro in Abruzzo. Seduta mattutina aperta al pubblico e ai giornalisti, quella pomeridiana è invece a porte chiuse quindi non visibile né ai tifosi né alla stampa.

Benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina degli azzurri: per aggiornamenti premi F5.

10:35 – Con la bella notizia del coinvolgimento di Ghoulam iniziano le prove dei movimenti e gli automatismi della linea difensiva a quattro. La prima prova prevede uno dei centrali che rompe la linea per uscire in pressing sull’attaccante avversario centrale che riceve palla. La seconda prova è uno degli esterni che rompe la linea per uscire in pressing sull’esterno avversario che riceve palla. La terza prova prevede la linea alta pronta a scappare all’indietro sul lancio lungo della squadra avversaria.

10:31 – Tra gli applausi dei pochi tifosi presenti ma divertiti termina la partitella e vengono rimosse le sei porticine. Meret con Idasiak e Ospina inizia l’allenamento specifico dei portieri.

10:18 – Gol con prodezza di Insigne sottolineato dagli applausi convinti dei pochi tifosi presenti. Lo stesso succede per Ounas.

10:05 – Riunione di gruppo intorno a Spalletti prima della partitina a campo ridotto con le sei porticine disposte ai lati del campo con intensità, giocate a massimo due tocchi, gestione del pressing sia attivo che passivo e ricerca dell’ampiezza della manovra gli aspetti visionati da mister Spalletti.

10:00 – Si rivedono in gruppo Luperto e Ounas.

9:50 – Insigne si diverte con Osimhen, Elmas, Politano, Mario Rui e Di Lorenzo in una gara di passaggi al volo. Si inserisce anche Manolas che sbaglia e viene preso a ‘buffetti’ dai compagni.

ore 09:45 – I calciatori alla spicciolata entrano in campo. Applausi convinti per Osimhen, invocato a gran voce Insigne

