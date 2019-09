Live – La conferenza stampa di Carlo Ancelotti

Live – Carlo Ancelotti parla ai media nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, terza giornata di campionato.

“I lavori per gli spogliatoi procedono celermente. La mia è stata un’esternazione fatta col cuore. C’era e c’è ancora un po’ di proccupazione. Ci dovevano essere consegnati il 31 agosto quindi è normale un po’ di amarezza e delusione. Visto che lo Stadio è stato rimodernato credo che la città merita dei servizi all’altezza. L’argomento è chiuso. Ci si poteva pensare prima. Al Napoli spettano gli arredi e arredarli un’area così grande in un giorno o due non è facile.”

“La condizione generale della squadra è buona. Quelli che sono rimasti qui hanno lavorato bene, quelli che avevano infortuni hanno lavorato con la squadra. Per questo periodo di partite tutti questi giocatori saranno a disposizione. Lozano si allena oggi per la prima volta dopo la sosta. La partita più importante adesso è la Sampdoria. Affronteremo un ciclo di partite importanti, 4 su 5 al San Paolo. Ci saranno delle rotazioni, per me è indispensabile utilizzare tutti i giocatori a disposizione. La qualità della rosa me lo permette”.

“Tutte le partite sono un rischio e vanno affrontate al meglio. Abbiamo fatto male nella fase difensiva, ma nessuno ha evidenziato quanto abbiamo fatto bene in fase offensiva. Nelle palle inattive, nell’attacco e nel contrattacco. E questo va pesato, così come vanno pesate le difficoltà nella fase difensiva. ”

“Llorente ha dimostrato grande professionalità. Si è presentato in ottime condizioni. Chiunque potrebbe giocare 90′. Dipende da cosa chiede un allenatore. Una volta dissi ad un giocatore non ti faccio giocare perchè non ti vedo in buone condizioni, lui mi rispose stai tranquillo che se non mi chiedi di correre 90′ i gol li faccio lo stesso. Fernando è un giocatore a disposizione della squadra, non vi meravigliate se dovesse giocare dall’inizio domani.”

Comments

comments