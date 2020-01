LIVE – Lazio-Napoli 0-0: ammonito Lazzari, Insigne impegna Strakhosha

PER AGGIORNAMENTI PREMERE F5.

Stadio Olimpico di Roma diciannovesima e ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2019-2020. In campo Lazio e Napoli.

33′ – OCCASIONE NAPOLI – Allan di forza conquista un pallone a centrocampo e arriva al tiro da fuori area ma la palla passa lontano dalla porta laziale

28′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne batte la punizione e Strakhosha è chiamato alla deviazione in angolo

27′ AMMONIZIONE LAZIO – Lazzari trattiene per la maglia Insigne per lui è cartellino giallo

20′ – La partita non decolla con le due squadre che si temono a vicenda e hanno paura di scoprirsi.

12′ – Prime emozioni con Immobile che si libera in area ma Mario Rui arriva in tempo per evitare la battuta a rete in posizione favorevole, sul continuo dell’azione cross in area Ospina in uscita anticipa Milinkovic-Savic che però commette fallo e si riparte con una punizione per il Napoli dopo le cure mediche al portiere dei partenopei.

10′ – Primi dieci minuti senza emozioni, con le due squadre che si studiano.

18:02 – INIZIA LA PARTITA. La Lazio batte il calci0 d’inizio.

Come da tradizione durante l’inno della Lazio l’aquila vola sullo stadio ma questa volta anziché tornare dal suo padrone si ferma nella vuota curva sud dell’Olimpico. I laziali considerano il fatto un cattivo presagio.

Le due squadre sono in campo per il riscaldamento.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri; Armini, Bastos, Durmisi, Lukaku, Marusic, Patric, Soares Silva, Vavro; Anderson, Berisha, Casasoli, Cataldi, Jony; Adekanye,Correa. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabiàn, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

A disposizione: Karnezis, Daniele; Luperto, Tonelli; Elmas, Gaetano; Llorente, Lozano. All. Gattuso.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: Daniele ORSATO di Schio;

assistenti di linea: Tegoni-Galetto

IV uomo: Giua

addestto al VAR: Pairetto

assistente al VAR: Schenone

