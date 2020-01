Lazio-Napoli 1-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultima del girone di andata, allo stadio Olimpico di Roma il Napoli ha affrontato la Lazio. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 7 – Ottimo approccio alla partita con la squadra prudente e concentrata che anche se imposta poco è attenta in difesa e non concede quasi nulla al secondo miglior attacco del campionato. Ripresa da squadra dominante ma quando ci sono errori individuali GRAVI come quello di Ospina un allenatore può ben poco. La squadra è sulla strada giusta.

OSPINA: 3 – Non si può essere determinanti nella sconfitta con errore così da principiante, mortificando una partita che il Napoli avrebbe quantomeno meritato di pareggiare se non addirittura di vincere.

HYSAJ: 6,5 – Prestazione positiva ben fatta in fase difensiva e con tanto coraggio in fase di attacco.

MANOLAS: 6 – Concentrato e determinato non concede nulla agli attaccanti avversari e senza l’errore di Ospina avrebbe potuto di vatarsi di avere annullato sia Caicedo che Immobile.

DI LORENZO: 6 – Prestazione prudente senza errori ma limitata solo al compitino.

MARIO RUI: 6 – Anche lui si è preoccupato più del contenimento attaccando con prudenza.

ALLAN: 6 – Tanti palloni rubati ma è statp poco concreto nella rifinitura delle azioni.

FABIÀN: 5,5 – Primo tempo da dimenticare ma nella ripresa si cala nel ruolo di faro del centrocampo e anche senza la giocata geniale da fluidità e ordine alla manovra.

ZIELINSKI: 6,5 – Secondo tempo di contenimento, nella ripresa sale in cattedra e trascina la squadra verso la vittoria mortificata dal palo e dall’errore di Ospina.

CALLEJON: 5 – Ha perso lucidità nel dare equilibrio alle due fasi, poco concreto nelle azioni di attacco.

MILIK: 4 – Tutti i movimenti fatti in maniera opposta a quanto richiesto dalle azioni, se non segna è poco utile alla squadra.

INSIGNE: 6 – Prova a trascinare la squadra si impegna anche in tanti ripiegamenti difensivi, in crescita.

LLORENTE: (dall’84’ al psoto di Allan): S.V. – Pochi minuti non gli bastano per farsi notare

ELMAS: (dal 88′ al posto di Callejon) S.V. – Non ha neanche il tempo di entrare in partita.

LOZANO: (dal 91′ al posto di Insigne) S.V. – Ingresso valido solo per le statistiche.

ARBITRO ORSATOI (di Schio): 6 – Arbitra con ordine una partita corretta senza criticità.

