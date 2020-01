LIVE – Napoli-Inter 1-3 (14′, 33′ Lukaku, 39′ Milik, 62′ Lautaro)

Seguite con noi la diretta testuale di Napoli-Inter, diciottesima giornata di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio San Paolo.

75′ – Traversa di Insigne su calcio di punizione!

72′ – Secondo cambio per l’Inter: esce Vecino, entra Sensi.

70′ – Due ammonizioni sulla panchina dell’Inter. Una delle due è per Conte. Palla rimessa in campo dopo un fallo laterale per il Napoli che costringe il direttore di gara ad interrompere il gioco.

67′ – Prima con Callejon al volo di destro, poi con Zielinski al termine di un contropiede, il Napoli ci prova ma non trova conclusioni pericolose. Agli azzurri non manca gioco e determinazione dopo il cambio di allenatore, paga tanti errori individuali ed una mancanza di tranquillità letale in certe occasioni.

Cross pericoloso dalla tre quarti campo, scivola in anticipo di Manolas sull’attaccante argentino, ma la palla resta lì e Lautaro la schianta in porta.

62′ – Gol di Lautaro Martinez.

61′ – Ammonito Barella: entrata troppo irruenta su Allan in chiusura, era diffidato.

56′ – Sostituzione Inter: entra Barella al posto di Gagliardini.

51′ – Callejon di testa su cross di Mario Rui dalla sinistra! Palla fuori con l’arbitro che prima concede un calcio d’angolo poi, sulle proteste dei giocatori dell’Inter, cambia la decisione.

46′ – Subito occasione per il Napoli! Insigne sfrutta un rimpallo, entra in area defilato sulla sinistra e prova il mancino raso terra che finisce non lontano dal palo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!!!

Napoli coraggioso, gagliardo e sfortunato in questo primo tempo. Gli azzurri hanno giocato alla pari con l’Inter che ha saputo sfruttare due errori clamorosi di Di Lorenzo prima, di Meret dopo per passare con il doppio vantaggio. Tanti errori in fase d’attacco per la squadra di Gattuso che però non si è mai persa d’animo fino a trovare il gol dell’1-2 e sfiorando il pareggio nel finale.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!!!

Concesso un minuto di recupero!

45′ – Milik!!! Clamorosa palla gol!!! Palla in mezzo di Mario Rui sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il polacco è solo davanti ad Handanovic ma incorna male.

Callejon viene servito da Zielinski su un suo solito taglio, palla in mezzo per il polacco che in spaccata non perdona! Accorcia le distanze il Napoli.

39′ – GOL!!!!! MILIK!!!!! GOL DEL NAPOLI!!!!

38′ – Insigne!!! Il capitano del Napoli triangola in area di rigore con Milik, si libera a due passi dalla porta ma il suo tiro a giro sbatte sulle manone di Handanovic! Miracolo del portiere dell’Inter!

Ancora una volta infilato in contropiede il Napoli e ancora una volta punisce Lukaku. Conclusione potente, sul portiere, Meret con una papera la tocca ma la lascia entrare in porta. Sfortunato davvero il Napoli. Due a zero per l’Inter.

33′ – Raddoppio dell’Inter! Lukaku calcia di potenza, papera di Meret.

32′ – Ci prova Zielinski! Finta il destro, poi il sinistro e dal limite dell’area prova il giro di destro sul palo lontano. Palla larga.

29′ – Ammonito Candreva. Ha steso Insigne lanciato in contropiede.

28′ – Meret!!!! Ancora una grande parata su Lautaro Martinez all’imboccatura dell’area piccola.

27′ – Grandissimo pericolo per il Napoli su calcio d’angolo, Meret smanaccia su una una sponda di Vecino.

22′ – Il Napoli continua a provare a costruire, mostrando di non aver accusato il gol dello svantaggio. Manca sempre la precisione nell’ultimo passaggio.

Sfortunato il Napoli che stava giocando bene, alto, senza paura. Poi su un retropassaggio scivola Di Lorenzo lanciando Lukaku in contropiede, due contro due con Lautaro. Sfida il difensore, entra in area e piazza un mancino potente contro il palo alla destra di Meret. Gol da campione. Inter in vantaggio.

14′ – Gol dell’Inter! Lukaku sblocca il risultato.

10′ – Ancora Insigne che guida il contropiede del Napoli! Gli azzurri escono bene palla a terra dalla difesa, poi il capitano azzurro sceglie la conclusione dal limite invece di servire un compagno. Scelta buona, meno la conclusione che finisce alla destra di Handanovic.

8′ – Ancora pericolosa l’Inter, Lukaku dribbla in area di rigore mandando a terra il marcatore, ma la conclusione finisce tra le braccia di Meret. Dall’altra parte possibilità per gli azzurri con Insigne che spreca malamente allungandosi il pallone in area di rigore.

3′ – Annullata un’azione pericolosissima dell’Inter! Lukaku si presenta solo davanti a Meret, salta il portiere ma la difesa salva sulla linea. Solo dopo la ribattuta si alza la bandierina.

2′ – Dopo un buon avvio dell’Inter si va vedere davanti il Napoli! Insigne dalla tre quarti serve con un cross tagliato Milik, il suo colpo di testa finisce di poco alto.

INIZIA LA PARTITA! Del Napoli il primo possesso.

Le squadre rientrano in campo!!! Sta per cominciare la partita!!!

Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Le formazioni UFFICIALI di NAPOLI ed INTER.

Benvenuti amici di 100×100 Napoli alla diretta testuale di Napoli-Inter, in diretta dal San Paolo, per la diciottesima giornata di Serie A. Il Napoli di Gattuso ha chiuso il 2019 con una vittoria, sofferta, contro il Sassuolo ed oggi cercherà di fermare una lanciatissima Inter desiderosa di raggiungere nuovamente la Juventus in testa alla classifica.

