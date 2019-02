LIVE – Napoli-Torino 0-0

Amici lettori di 100×100 Napoli, benvenuti alla diretta testuale del posticipo domenicale del 24° turno di Serie A: allo stadio San Paolo si affronteranno Napoli e Torino.

Primo tempo principalmente di marca azzurra: la squadra di Ancelotti, dopo un avvio in sordina, ha costruito molte palle gol, di cui alcune piuttosto nitide. Torino pericoloso in un unico frangente, in occasione della conclusione di Rincon murata da Koulibaly.

Termina la prima frazione di gioco!

45 + 2′ Arrivano i primi cartellini gialli del match: scintille tra Koulibaly e Rincon, interviene anche Insigne; Fabbri ammonisce il venezuelano e il capitano del Napoli.

45 + 1′ Fabian rientra e calcia di sinistro. La sua conclusione viene deviata, il pallone si impenna e termina in calcio d’angolo.

45′ Due minuti di recupero.

45′ Occasionissima per il Toro! Su azione da calcio d’angolo, un rimpallo favorisce Rincon, che si libera in area e batte a rete. Koulibaly si immola e respinge la conclusione.

40′ Insigne si incarica della battuta, ma il suo destro centra in pieno la barriera.

39′ Calcio di punizione da posizione molto interessante per gli azzurri.

32′ Che occasione per Milik! Fabian serve un assist al bacio al polacco, che interviene in spaccata ma, a porta sguarnita, spedisce fuori. Adesso le occasioni per gli azzurri iniziano a diventare parecchie.

29′ Schema da calcio d’angolo che porta alla conclusione il solito Insigne: il tiro viene respinto da Ola Aina. Gli azzurri protestano per un presunto tocco con il braccio, ma Fabbri lascia proseguire il gioco.

28′ Insigne di nuovo pericoloso! Il folletto di Frattamaggiore, assistito da Milik, calcia di prima intenzione verso la porta, ma trova ancora una volta l’opposizione di Sirigu!

26′ Ci prova ancora Insigne, dopo un bel servizio di Zielinski: la conclusione del capitano viene murata dalla difesa del Toro.

23′ Splendida azione di Malcuit che va via a Berenguer e crossa al centro dalla destra: Milik colpisce di testa ma non riesce a dare forza al pallone. Blocca Sirigu.

21′ Sirigu salva su Insigne! Splendida apertura di Malcuit, l’attaccante ha una prateria davanti a sé, entra in area e prova a battere, sul primo palo, il portiere granata che è attento e devia in corner!

19′ Ancora Milik! Gioco che si sviluppa ancora sulla corsia mancina, traversone basso di Zielinski sul quale il centravanti interviene in scivolata: pallone bloccato in due tempi da Sirigu!

19′ Cresce la pressione degli azzurri.

18′ Milik serve Insigne sulla sinistra: il numero 24 cerca un cross che si trasforma in una sorta di pallonetto, che tuttavia termina alto.

16′ Ancora un’occasione per gli azzurri: Zielinski si libera sulla sinistra e mette al centro un bellissimo pallone, sul quale il connazionale Milik non arriva per una questione di centimetri. Napoli vicinissimo al gol!

15′ Milik! Cross di Hysaj dalla sinistra, il polacco colpisce in mezza girata ma non riesce a dare forza al pallone, che si spegne alla sinistra di Sirigu.

11′ Azzurri non brillantissimi in questo avvio di gara: parecchia imprecisione e Torino che, al contrario, sembra molto propositivo.

9′ Occasione Napoli: Insigne cerca la conclusione dal limite dell’area, tiro debole ma Sirigu respinge in affanno, costringendo Moretti a chiudere in corner.

6′ Sembra essersi ripreso lo spagnolo, che rientra in campo.

4′ Problemi per Fabian, che viene accompagnato fuori dallo staff medico.

2′ Primo spunto interessante per gli azzurri: triangolazione tra Insigne e Zielinski, il folletto si invola verso la porta e apre a destra per Callejon. Servizio troppo corto e pronta chiusura di Moretti.

PARTITI!

20.29 Napoli e Torino si dispongono sul rettangolo di gioco: gli azzurri attaccheranno dalla sinistra del teleschermo, ma saranno i granata a battere il calcio d’inizio.

20.28 Risuona l’inno della Serie A, le squadre si preparano al match.

20.15 Le due compagini rientrano negli spogliatoi.

19.57 Ecco gli azzurri, pronti per il riscaldamento.

19.50 Il Torino fa il proprio ingresso in campo, accompagnato dai fischi del pubblico.

19.45 Ricordiamo le formazioni ufficiali:

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Ola Aina; Berenguer, Belotti.

