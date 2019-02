San Paolo ancora semivuoto, sfiorato il record negativo

Oramai è sempre più un caso, il 2019 continua ad essere negativo per gli spalti del San Paolo.

Imbattuto in questa stagione, sempre vincente (tranne 3 pareggi fra cui quello di stasera), eppure lo Stadio San Paolo oramai è sempre più vuoto.

Sono ancora negativissimi i numeri degli spettatori di stasera per il match contro il Torino: 21.830 spettatori per un incasso di 325.444 euro.

Numeri che sfiorano il record negativo in campionato fissato nei 19.448 di Napoli-Lazio dello scorso 20 gennaio e nel successivo match di campionato contro la Sampdoria (19.455). La cifra di stasera, fra l’altro è composta anche dai circa 6000 che hanno acquistato il mini-abbonamento da 9 gare. Numeri assurdi per una squadra pur sempre seconda in classifica e in piena lotta in una coppa europea.

