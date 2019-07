LIVE – Quarto giorno di ritiro: la seduta mattutina del Napoli sul campo di Carciato

Quarto giorno di ritiro del Napoli in Trentino a Dimaro-Folgarida. Oggi solo la seduta mattutina di allenamento, mentre per gli azzurri è previsto un pomeriggio di relax da dedicare ad attività ricreative.

Come da programma diversi azzurri, prima dell’inizio vero e proprio dell’allenamento, si alternano in palestra per una serie di esercizi con gli attrezzi.

10:00 – con la massima puntualità è iniziato l’allenamento con esercizi di stretching e di prevenzione degli infortuni.

10:30 – Si passa agli esercizi di riscaldamento sul campo.

10:35 – È il momento del campo e del pallone. Si prova il giro palla veloce per migliorare anche la qualità del palleggio con l’ausilio delle sagome. Passaggio del compagno, stop e immediato passaggio ad un altro compagno. Intanto i portieri con il preparatore Nista proseguono gli esercizi specifici del ruolo.

10:45 – Ora la squadra prove il posizionamento sui calci d’angolo e le punizioni in fase difensiva. Marcatura a zona in area mentre altri due sono pronti a chiudere lo scambio corto con il pressing sul portatore di palla del più avanzato e la copertura preventiva del secondo alle spalle del compagno. Infine un altro compagno si posiziona al limite dell’area centralmente per evitare l’eventuale conclusione degli avversari sulla ribattuta. Lo stesso esercizio viene provato anche con l’inferiorità numerica.

