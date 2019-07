Qui Dimaro. Il programma del quarto giorno di ritiro, Ancelotti incontra i tifosi

Quarto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida.

Dopo la scoppiettante giornata di ieri con l’arrivo di De Laurentiis in Val di Sole, la conferenza stampa di Ancelotti e il blitz di Giuntoli a Madrid, questa sera altro avvenimento tanto atteso dai tifosi napoletani arrivati in Trentino per seguire da vicino i propri beniamini.

Alle ore 21:15 al Centro Congressi in località Folgarida mister Ancelotti e 2 calciatori incontrano i tifosi e sono pronti a rispondere alle loro domande.

Ma vediamo qual è il programma completo degli azzurri per la giornata di oggi martedì 9 luglio:

ore 9:30 seduta mattutina di allenamento sul campo di Carciato;

pomeriggio di riposo

ore 21:15 l’incontro tra i tifosi con Ancelotti e 2 calciatori a Folgarida.

