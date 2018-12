Sorteggio Europa League, sarà Zurigo-Napoli!

Rileggi il live-sorteggio. Inizia ufficialmente l’avventura del Napoli nella seconda competizione europea.

13:00 – Un buongiorno a tutti i lettori di 100x100Napoli. Siamo in attesa dell’inizio dei sorteggi dei sedicesimi di Europa League.

13:04 – Reduce dalla bella avventura in Champions, culminata con una assurda e immeritata eliminazione per differenza reti segnate nonostante i punti utili, il Napoli sarà testa di serie in questo sorteggio. Gli azzurri non potranno incontrare, oltre alle altre teste di serie, anche le due italiane Inter e Lazio.

13:06 – Azzurri presenti anche nel trailer uefa pre sorteggi.

13:12 – Prime due sfide sorteggiati dall’ex Real Carvalho:

Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

Brugge-Salisburgo

13:16 – Rapid Vienna-Inter

Slavia Praga-Genk

Krasnodar-Bayer Leverkusen

13:18 – Ecco l’avversario del Napoli! Sarà lo Zurigo! andata in Svizzera, ritorno al San Paolo. Urna benevola per gli azzurri.

13:20 – Malmoe-Chelsea, Sarri pesca l’avversario più abbordabile di tutti. Estrema fortuna per il tecnico di Figline Valdarno.

13:24 – Shakhtar-Eintracht Francoforte

Celtic-Valencia

sorteggiati due veri big-match per livello alto di entrambi gli avversari.

13:25 – Brutto sorteggio per la Lazio, che becca il Siviglia. Per Immobile sarà il primo ritorno da avversario in Spagna contro la sua ex squadra.

13:26 – Olympiakos-Dinamo Kiev altra sfida sorteggiata

13:28 – Fenerbahce-Zenit San Pietroburgo e Sporting Lisbona-Villarreal le altre sfide sorteggiate.

13:30 – BATE Borisov-Benfica e Galatasaray-Benfica chiudono il sorteggio.

Questo il riepilogo di tutte le sedici sfide:

BATE-Arsenal

Brugge-Salisburgo

Celtic-Valencia

Fenerbahce-Zenit

Galatasaray-Benfica

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Lazio-Siviglia

Malmoe-Chelsea

Olympiacos-Dinamo Kiev

Rapid Vienna-Inter

Shakhtar-Eintracht Francoforte

Slavia Praga-Genk

Sporting-Villarreal

Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

Zurigo-Napoli

Comments

comments