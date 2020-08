Napoli-Castel di Sangro 10-0: di Politano il primo gol, Younes sbaglia un rigore, qualche fischio per Milik

La diretta testuale del triangolare di Castel di Sangro con Napoli, L’Aquila (squadra del campionato di Eccellenza dell’Abruzzo) e i padroni di casa del Castel di Sangro (squadra del campionato di Eccellenza del Molise).

Non saranno in campo in questo triangolare Allan, Maksimovic, Fabiàn e Mario Rui alle prese con alcuni problemi fisici.

49′ – TERMINA L’INCONTRO – Napoli batte Castel di Sangro 10-0.

45‘ – RECUPERO – Concessi quattro minuti.

40′ – GOL POLITANO – Younes ruba palla al limite dell’area di rigore avversaria e conquista un calcio di punizione che Politano batte velocemente scambiando con Gaetano prima di segnare il decimo gol per il Napoli.

36′ – SOSTITUZIONE NAPOLI – Meret lascia il posto a Contini.

33′ – GOL YOUNES – Azione personale di Younes che salta due avversari e batte il portiere avversario con un tiro scoccato all’altezza del disco del rigore.

30′ – SOSTITUZIONE NAPOLI – Milik tra qualche fischio lascia il campo dopo diversi errori sottoporta, al suo posto entra Llorente.

25′ – RIGORE NAPOLI – Younes sbaglia facendosi parare il tiro dal portiere avversario

24′ – PALO MILIK – Cross dalla sinistra che il portiere avversario buca ma di testa in tuffo Milik a porta vuota colpisce il palo.

23′ – GOL POLITANO – Younes ruba palla sulla trequarti e serve Milik solo in area ma il polacco si fa parare il tiro dal portiere avversario, sulla respinta interviene Politano che di testa adagia nella porta vuota.

22′ – GOL GAETANO – Younes questa volta si veste da assist-man e serve Gaetano pronto a segnare

19′ – GOL YOUNES – Politano scende sulla destra in area si sovrappone Di Lorenzo che serve poi Younes bravo a segnare nell’angolino basso sul secondo palo.

17′ – GOL MILIK – Bella discesa di Di Lorenzo bravo a pescare Milik da solo davanti al portiere e il polacco non sbaglia.

16′ – GOL KOULIBALY – Intervento goffo del portiere del Castel di Sangro che devia sulla traversa Koulibaly in acrobazia segna il quarto gol per il Napoli.

8′ – GOL MILIK – Zielinski ruba palla davanti l’area di rigore del castel di Sangro e mette Milik in condizione di segnare.

7′ – GOL DI LORENZO – Ancora Demme lancia alle spalle dei difensori avversari, ne approfitta Di Lorenzo per mettere in gol.

5′ – GOL POLITANO – Bel lancio di Demme che premia il taglio di Politano che con uno stop a seguire supera il portiere avversario e appoggia in rete.

18:30 -Prende il via Napoli-Castel di Sangro con gli azzurri che battono la palla al centro.

Nella prima gara L’Aquila ha battuto 12-0 il Castel di Sangro.

Come da regolamento, che prevede le gare della durata di 45 minuti ognuna, nella seconda gara il Napoli affronta la perdente in questo caso il Castel di Sangro.

Questa la formazione iniziale del Napoli:

(4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Demme; Politano, Zielinski, Gaetano, Younes; Milik.

A disposizione: Contini, Ospina, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Ounas, Lobotka, Mertens, Insigne, Rrahmani, Elmas, Lozano, Llorente, Osimhen, Ciciretti, Senese. All. Gattuso

