Liverpool a Napoli con tre assenze importanti, l’importanza di Firmino, la probabile formazione

Martedì 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio San Paolo il Napoli fa il suo esordio nella Champions League 2019-20. I ‘reds’ di Jürgen Klopp affrontano la gara con tre assenze importanti: Keita, Origi e soprattutto il portiere Alisson.

Pertanto la formazione che affronta il Napoli domani al San paolo potrebbe essere:

(4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertston; Henderson, Fabinho, Wijnaldum (Milner); Salah, Firmino, Mane.

Quindi dopo l’esclusione iniziale contro il Newcastle, entrato po al posto dell’infortunato Origi, ritrova una maglia da titolare il brasiliano Firmino considerato da Klopp e Van Dijk un calciatore di grande importanza.

Così Klopp: “Quando c’è Firmino davanti diventa più facile accentrarsi per Salah e Mane”.

Queste invece del difensore olandese candidato al Pallone d’Oro Van Dijk: “Dal punto di vista di un difensore centrale uno come Firmino ti fa impazzire. Arretra, svaria, si trasforma in trequartista, in ala. ha una visione di gioco straordinaria. Sono contento che non devo affrontarlo da avversario”.

Comments

comments