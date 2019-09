Il comunicato del Liverpool ai tifosi per la trasferta di Napoli che fa discutere

Sul sito ufficiale il Liverpool ha pubblicato un comunicato con tutte le avvertenze per i tifosi reds. Le parole scritte dalla società inglese, però, fanno discutere e non poco per la visione che si ha della città di Napoli.

Questo il comunicato ufficiale del Liverpool:

I tifosi sono invitati a non dirigersi verso il San Paolo da soli per i rischi collegati alla loro sicurezza. I tifosi sono invitati a raggrupparsi alla Stazione Marittima, dove una serie di navette bus li porteranno allo Stadio. I tifosi che arriveranno nelle ore precedenti alla partita sono invitati a rimanere nei propri hotel per mangiare e bere. I tifosi sono invitati a non raggrupparsi nelle aree pubbliche e dovrebbero evitare di restare isolati nelle aree più lontane dalla Stazione Marittima. Si avvisano i tifosi di non indossare sciarpe e magli nelle aree più lontane dalla Stazione Marittima, chi volesse visitare la città resti vigile e sia consapevole di poter essere obiettivo di rapine, aggressioni e agguati.

