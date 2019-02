Llorente difende Kepa: “Ha dimostrato personalità. Champions? Favorito il Real”

Fernando Llorente, attaccante del Tottenham, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marca:

“E’ successo un fatto che nel calcio non capita spesso. Lui ha mostrato molta personalità. In panchina hanno pensato che avesse problemi fisici. Ma Kepa ha poi avvertito che stava bene e lo ha dimostrato.



Champions? Vedo il Real Madrid favorito, quando arrivano le partite importanti tirano fuori il meglio di loro stessi.

Morata è un attaccante straordinario, mi dispiace che gli hanno annullato il goal contro la Juve.

Durante il mercato invernale ci sono state molte chiacchiere sulla mia partenza. Visto il momento del Tottenham sapevo che non sarei andato via. Comunque dalla Spagna non mi ha chiamato nessuno, ma sarebbe bello concludere la carriera con l’Atletico”.

Fonte foto: Sky Sport

