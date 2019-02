Arek Milik, re dei bomber europei su punizione assieme a Leo Messi, ha parlato in un’intervista ad un sito polacco della sua abilità sui calci piazzati.

“Mi alleno da quando ero all’Ajax. restavo in campo a fine allenamento per esercitarmi. Purtroppo al napoli per due anni non ho avuto la possibilità di dimostrarlo”.

