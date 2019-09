Llorente, ipotesi esordio dal 1′ contro la Sampdoria

Nella giornata di ieri, il nuovo centravanti del Napoli, Fernando Llorente, ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Carlo Ancelotti.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, salvo clamorose sorprese, Arkadiusz Milik dovrebbe saltare, per infortunio, anche la prossima gara di campionato contro la Sampdoria, dando la possibilità allo spagnolo di fare il suo debutto, dal primo minuto, in maglia azzurra. Tutto, però dipenderà dal suo stato di forma e dal modo in cui riuscirà ad integrarsi nei meccanismi della squadra.

