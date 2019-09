Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha tenuto in conferenza stampa in seguito al rinnovo fino al 2022, in cui ha parlato anche di Roberto Inglese.

“L’attore principale di questa trattativa è stato Roberto, poi noi e il Napoli sullo stesso piano. La volontà del giocatore è stata importante e, finché non ha firmato con noi, altre squadre hanno offerto di più, sia al Napoli che a lui. Il club azzurro, però, non si è scomposto, così come Inglese”.

