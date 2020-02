Lo strana ‘allergia’ di Gattuso da quando è allenatore del Napoli

Gennaro Gattuso ha sostituito Ancelotti sulla panchina del Napoli dopo la gara di Champions League contro il Genk e prima della sfida di campionato contro il Parma.

Da quando è allenatore del Napoli Gattuso non ha mai pareggiato una partita.

In totale con Gattuso in panchina il Napoli ha giocato 10 partite ottenendo 5 vittorie (2 in Coppa Italia) e 5 sconfitte.

Nel dettaglio 3 vittorie al San Paolo con la Juventus e le due in Coppa Italia con Perugia e Lazio e 2 vittorie in trasferta con Sassuolo e Sampdoria entrambe in campionato.

Le 5 sconfitte sono arrivate tutte in campionato: Parma, Inter, Fiorentina e Lecce al San Paolo, lazio in trasferta.

Comments

comments