[VIDEO] Il precedente di domenica 9 febbraio con gli argentini del Napoli che battono quelli del Lecce

Nella 23esima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli affronta il Lecce allo stadio San Paolo domenica 9 febbraio alle ore 15:00.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 15 i precedenti giocati dalle due squadra in casa del Napoli che hanno visto gli azzurri segnare 31 gol (in media 2.07 a partita) contro i 15 del Lecce (in media 1 a partita). Questo il bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 10 (66,67%) – ultima il 4-2 del 3 dicembre 2011 con i gol di Lavezzi (N), Cavani (N), Dzemaili (N), Muriel (L), Cavani (N), Corvia (L).

(66,67%) – ultima il 4-2 del 3 dicembre 2011 con i gol di Lavezzi (N), Cavani (N), Dzemaili (N), Muriel (L), Cavani (N), Corvia (L). PAREGGI: 4 (26,66%) – ultimo l’1-1 del 17 novembre 2002 in Serie B con i gol di Stellone (N) e Chevanton (L). In Serie A l’1-1 del 4 marzo 2001 con i gol di Edmundo (N) e Vugrinec (L).

(26,66%) – ultimo l’1-1 del 17 novembre 2002 in Serie B con i gol di Stellone (N) e Chevanton (L). In Serie A l’1-1 del 4 marzo 2001 con i gol di Edmundo (N) e Vugrinec (L). VITTORIA LECCE: 1 (6,67%) – il 2-4 del 23 marzo 1998 con i gol di Stefano Casale (L), Palmieri (L), Protti su rigore (N), Altomare (N), autorete Ayala (L), Atelkin (L).

Non ci sono precedenti tra le due squadre giocati alla 23esima giornata. Sono invece due i precedenti nel mese di febbraio giocati entrambi al San Paolo e vinti dal Napoli. In particolare uno dei due è stato giocato proprio domenica 9 febbraio, nel 1986, quando il Napoli degli argentini Maradona e Bertoni ha battuto il Lecce degli argentini Barbas e Pasculli per 1-0 proprio con un gol di Daniel Bertoni.

Per Gattuso da allenatore doppia sfida inedita sia contro il Lecce sia contro mister Liverani.

Liverani invece da allenatore ha sfidato due volte il Napoli rimediando due sconfitte compresa la gara di andata persa a Lecce 1-4.

